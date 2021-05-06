Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 18:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da tırın kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Gebze'den Tacikistan'a giden Özbekistan uyruklu S.N idaresindeki çekici ve tır, kavşakta Erol Y. yönetimindeki hafif ticari araca yandan çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Erol Y. ile yanında bulunan Hava Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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