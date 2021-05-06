Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul, Pendik'te sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuk, iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kavakpınar Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesi, sokakta oyun oynayan Aslan K.'ya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aslan K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaydan sonra kaçan iş makinesinin sürücüsü Hasan Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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