Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 20:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalar neticesinde M. Akif Ersoy Mahallesinde bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 21 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Z.A. işlemlerinin ardından Polis Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 22:10
- 21:48
- 21:48
- 20:42
- 20:01
Sıradaki Haber
Manisa'da kablo hırsızlığı: 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz