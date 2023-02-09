Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 100 kişi getirildi.

Ağırlıklı olarak Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’dan getirilen yaralılardan 66'sı taburcu edildi, 34'ünün ise tedavileri devam ediyor.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, hastanedeki depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremlerin can ve mal kayıplarına neden olduğunu belirterek, "Hastanemize getirilen depremzedelere müdahaleler yapılmış olup aynı zamanda hasta yakınları da üniversitemizde ağırlanarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Allah, milletimize bir daha böyle acılar göstermesin" ifadesini kullandı.