Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'tan depremzedelere yardım seferberliği
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal köylerinde yaşayan oduncular tarafından deprem bölgesi için 60 ton odun toplandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinden 218 güvenlik korucusu da arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere sevk edildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Şırnak
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