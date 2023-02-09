Türk Kızılay'ın çağrısının ardından kan bağışı merkezi ve kan bağış tırı önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Kan veren vatandaşlardan Muhammet Dişikırık, çağrının ardından kan bağışında bulunmaya karar verdiğini söyledi.

Türkiye olarak büyük bir acı içerisinde olduklarını belirten Dişikırık, "Yastayız, deprem var. Kan ihtiyacı var. Onun için bağışta bulundum" dedi.