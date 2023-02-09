Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da vatandaşlar depremzedeler için kan bağışında bulundu
10 ili etkileyen depremlerin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Batman'da kan bağışı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.
Türk Kızılay'ın çağrısının ardından kan bağışı merkezi ve kan bağış tırı önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.
Kan veren vatandaşlardan Muhammet Dişikırık, çağrının ardından kan bağışında bulunmaya karar verdiğini söyledi.
Türkiye olarak büyük bir acı içerisinde olduklarını belirten Dişikırık, "Yastayız, deprem var. Kan ihtiyacı var. Onun için bağışta bulundum" dedi.
Etiketler: Batman Deprem Kahramanmaraş
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