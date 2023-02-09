Dodurga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde toplanan 2 kamyon yardım malzemesi ile ilçede faaliyet gösteren bir maden işletmesinde çalışan 100 maden işçisi, deprem bölgesindeki çalışmalarına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

​​​​​​​İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım organizasyonu ile okullarda toplanan gıda, battaniye, su, ve hijyen malzemeleri de depremzedelere ulaştırılmak üzere paketlenerek araçlara yüklenip bölgeye gönderildi.