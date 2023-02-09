Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'dan deprem bölgesine 3 bin polar kıyafet gönderildi
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinden deprem bölgesine 3 bin adet polar kıyafet ile 2 bin 200 ekmek gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında ilçedeki bir tekstil atölyesinde üretilen kıyafetler, vatandaşların yardımıyla kamyonlara yüklendi.
İlçedeki fırınlar da deprem bölgesine yardım etmek için ürettikleri ekmekleri deprem bölgesine gönderdi.
İlçe Kaymakamı Emre Kazanasmaz, birlik beraberliğin önemine dikkat çekti.
Şenpazar ilçesi olarak depremin ardından depremzedelere yardım etmek için harekete geçtiklerini anlatan Kazanasmaz, "Bu kapsamda ilçemizdeki tekstil atölyesinde deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için polar kıyafetler üretildi. Fırınlarımızda ekmekler yapıldı. İnşallah bir nebze katkımız olur. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Etiketler: Kastamonu
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