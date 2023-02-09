Sinop'un Durağan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş, nakış kurslarına katılan kadınlar gönüllü olarak depremzedeler için kışlık giysiler üretmeye başladı.

Hayırsever vatandaşlarca temin edilen malzemelerle merkezdeki atölyede kadınlar tarafından dikilen polar, eldiven, bere ve atkı gibi giysiler AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderilecek.