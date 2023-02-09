Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta gönüllü kadınlar depremzedelere yiyecek ve giyecek hazırlıyor
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Sinop'ta gönüllü kadınlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere ekmek ve kışlık giysiler üretiyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş, nakış kurslarına katılan kadınlar gönüllü olarak depremzedeler için kışlık giysiler üretmeye başladı.
Hayırsever vatandaşlarca temin edilen malzemelerle merkezdeki atölyede kadınlar tarafından dikilen polar, eldiven, bere ve atkı gibi giysiler AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderilecek.
Etiketler: Sinop
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