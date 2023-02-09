Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi mevkisinde, T. P. yönetimindeki otomobil ile K. Ç.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Sürücü T. P. ile diğer araçta bulunan N. Ç. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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