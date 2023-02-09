Kentte Valilik koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden dolayı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) oluşturulan kriz masasında, deprem bölgesine yönelik insani yardımları sürüyor.

Bu kapsamda Kazımkarabekir Spor Salonu, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, Aşık Sümmani Kültür Merkezinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerine getirilen gıda, giysi ve diğer yardım malzemeleri, görevliler ve gönüllülerin yardımlarıyla ayrıştırılıp paketleniyor.

Daha sonra el birliğiyle uzun kuyruklar oluşturarak araç ve tırlara yüklenen yardım malzemeleri depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Zaman zaman yoğunluğun oluştuğu merkezde, yardım toplama noktalarına gelemeyenlerin malzemelerini ekipler evlere giderek alıyor.

"Erzurumlular olarak tek yürek olduk"

Yardıma gelenlerden Ömer Ergedik, depremzedelere için tüm Türkiye'nin tek yürek ve el ele olduğunu söyledi.

Devletin ve milletin el ele verdiğini, "Dadaşların" da bu anlamda depremzedelere elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını anlatan Ergedik, "Erzurumlular olarak tek yürek olduk. Kimisi deprem bölgesine gitmek istiyor kimisi yardım toplama merkezlerine geliyor. İnsanlar kendi montları dahi depremzedelere vermek istiyor. Herkesin bu günde yardıma koşması gerekiyor." dedi.

Depremzedelere nefes olmak için gönüllü olarak görev yaptıklarını ifade eden Kübra Par ise "Mahalledeki komşularımızla topladığımız yardımları merkeze getirdik. Yine yardım toplayacağız, umarım faydamız olur." diye konuştu.