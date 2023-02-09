Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mehmetçik Kilis’te sıcak çorba ikramını sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis’te deprem sonrası Mehmetçiğin vatandaşlara sıcak çorba ikramının devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “6’ncı Kolordu 1’inci Hudut Alay Komutanlığı tarafından Kilis’teki vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramı, sağlık hizmeti sunumu ve çadır kurma desteği aralıksız devam ediyor” denildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kilis
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