Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “6’ncı Kolordu 1’inci Hudut Alay Komutanlığı tarafından Kilis’teki vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramı, sağlık hizmeti sunumu ve çadır kurma desteği aralıksız devam ediyor” denildi.



