Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görev devir teslim töreni

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük makam odasında gerçekleşen törene, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.

Törende konuşan Moğolkoç, yaklaşık 6 yıl şerefle sürdürdüğü görevi Mahmutoğlu'na devrettiğini belirterek, birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti, Mahmutoğlu'na yeni görevinde başarı diledi.

Mahmutoğlu ise Moğolkoç'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, "Devraldığımız hizmet bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına ekibimizle yoğun bir tempoda çalışacağız. Rabbimiz, sağlık camiasının kıymetli çalışanlarına ve aziz Sivas halkına hizmet noktasında bizleri mahcup etmesin, faydalı işler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.