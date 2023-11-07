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Güncel
AA 07.11.2023 09:42

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görev devir teslim töreni

Sivas İl Sağlık Müdürü olarak atanan Onur Mahmutoğlu, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Fethullah Selçuk Moğulkoç'tan teslim aldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görev devir teslim töreni

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük makam odasında gerçekleşen törene, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.

Törende konuşan Moğolkoç, yaklaşık 6 yıl şerefle sürdürdüğü görevi Mahmutoğlu'na devrettiğini belirterek, birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti, Mahmutoğlu'na yeni görevinde başarı diledi.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görev devir teslim töreni

Mahmutoğlu ise Moğolkoç'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, "Devraldığımız hizmet bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına ekibimizle yoğun bir tempoda çalışacağız. Rabbimiz, sağlık camiasının kıymetli çalışanlarına ve aziz Sivas halkına hizmet noktasında bizleri mahcup etmesin, faydalı işler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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