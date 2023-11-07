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Güncel
AA 07.11.2023 09:27

Sivas'ta 2 milyon 742 bin 960 makaron ele geçirildi

Sivas'ta, 2 milyon 742 bin 960 sahte bandrollü makaron, 1 ton kıyılmış tütün, 970 kilogram paketlenmiş tütün ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta 2 milyon 742 bin 960 makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 9 ikamet, 4 araç, 2 iş yeri, 5 depo ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 90 bin 560'ı dolu toplam 2 milyon 742 bin 960 makaron, 1 ton kıyılmış tütün, 970 kilogram paketlenmiş tütün,14 elektrikli sigara sarma makinesi, 18 manuel sigara sarma aparatı, 6 elektrikli hava kompresörü, 4 voltaj düzenleyici, 464 sökülmüş bandrol, 3 elektronik sigara likiti, 7 kilogram nargile tütünü ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 569 bin lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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