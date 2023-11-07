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Güncel
AA 07.11.2023 09:18

Mudanyalı doğaseverler Kocayayla’da doğa yürüyüşü düzenledi

Mudanya Kent Konseyi’ne bağlı 40 kişilik yürüyüş grubu, merkeze yaklaşık 60 kilometre uzak olan Bursa’nın Keles ilçesindeki Kocayayla’da yürüyüş gerçekleştirdi.

Mudanyalı doğaseverler Kocayayla’da doğa yürüyüşü düzenledi

Yürüyüşe rehber, öncü ve artçı olarak 3 kişilik bir ekip gözetiminde belirlenen güzergah doğrultusunda başlanıldı.

Sonbahar renklerine bürünmüş ağaçlar arasında 12 kilometrelik güzergahta yapılan yürüyüş, çok sayıda doğaseverinde uğrak yeri olan Gelemiç ve Kendir yaylalarında tamamlandı.

Etkinlik hakkında Kent Konseyi Yürüyüş Gurubu Başkanı Ersin Oğuz, düzenledikleri yürüyüşlere her geçen gün katılımın arttığını belirtti.

Katılımcıların ağırlıklı emekliler olduğunu dile getiren Oğuz,

"Kent Konseyi Yürüyüş Gurubu üyelerinin sayısı 13 kişiden yaklaşık 100 kişiye ulaştı. Bizler burada doğayı hissetmeye, yeni yerler görmeye ve yürüyüşümüz esnasında etrafta gördüğümünüz çöpleri de toplamaya çalışıyoruz. İmkanı olan herkesi bekliyoruz" dedi.

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