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Güncel
AA 06.11.2023 17:56

Narko Tır Aksaray’da vatandaşları bilgilendirdi

Aksaray’da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde açılan Narko Tır standını gezen vatandaşlar, uyuşturucu ile mücadele konusunda bilinçlendirildi.

Narko Tır Aksaray’da vatandaşları bilgilendirdi
[Fotograf: İHA]

Aksaray’da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek için “Narko Tır” standı açıldı.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için hazırlanan “Narko Tır” standı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda açıldı.

Uzman polisler yaklaşık 40 metrekarelik modern eğitim standında 6 dokunmatik ekran bilgisayardan vatandaşlara uyuşturucunun etkileri başta olmak üzere, korunma ve mücadele yollarını anlattı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Narko Tır standını öğrenci ve öğretmenlerle gezerek bilgi aldı. Vali Kumbuzoğlu öğrencilere uygulama kullanımlarını anlatırken, uzman polislerden çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Uyuşturucu ile topyekün mücadelede bu tür çalışmaların destekleyici olduğunu vurgulayan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz dönemin en tehlikeli en stratejik tehlikesi olarak uyuşturucu ile devletimizin gündemindedir. Kararlılıkla mücadele vermek üzere sahalardayız. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın direktifleri ile bu kararlılığımızı ülke çapında sürdürüyoruz. Biz de Aksaray’da tüm kamu kurumlarımızla birlikte yan yana omuz omuza, gönül gönüle kararlılıkla bu mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Tabii vatandaşımızın destekleri çok değerli ve kıymetli ailelerimizin ve okullarımızın destekleri bizim için çok önemlidir. Narkotikle mücadele kapsamında bu tırla içine yerleştirilen cihazlarla gençlerimize burada yerinde gösterim yapıyoruz. Zehrin, narkotiğin insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu, insanın yapısını hayatını nasıl kaydırdığını, nasıl bir çamura bataklığa sürüklediğini burada bizzat öğrencilerimize yerinde göstermek için bu farkındalığı sürdürmeye devam ediyoruz." 

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Aksaray Narkotik Uyuşturucu
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