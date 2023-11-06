Safranbolulu öğrenciler Bartın'da birinci oldu

Bartın'da düzenlenen 6. ARGE Proje Pazarı Yarışması'nda Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Gülşen Durmuş Torun'un danışmanlığında Kanuni Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ayşe Duru Torun ve Misak-i Milli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ali Erdem Torun'un yaptığı `Kolay Hasta Taşıma Sistemi` isimli proje 1. oldu.

Yarışmada birinci olan öğrencilere Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun başarı belgelerini verdi. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, `Proje çerçevesinde yeni ameliyat olmuş veya hareket etmesi sakıncalı olan hastaların sedyeden yatağa veya yataktan sedyeye geçmelerini kolaylaştıran bir sistem tasarlanmıştır.

Bu sistem sayesinde hem hastaların konforu artacak hem de ağır kişilerin taşınması sırasında hasta bakıcıların sakatlanması önlenecektir.

Projede dene-yap kart kullanılarak yerli ve milli teknolojilerin yaygınlığı artması da amaçlanmıştır` denildi.