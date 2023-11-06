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Güncel
İHA 06.11.2023 17:39

Aksaray'da motosikletle otomobil çarpıştı

Aksaray’da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Aksaray'da motosikletle otomobil çarpıştı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi.

Şehir merkezinden organize sanayi bölgesi istikametine seyreden C.A. yönetimindeki otomobile tali yoldan çıktığı iddia edilen M.Ç. idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Aksaray Trafik Kazası
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