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Güncel
AA 06.11.2023 16:50

Kırşehir'de simülasyon tırı ile deprem eğitimi

Kırşehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının deprem simülasyon tırında, öğrenci ve vatandaşlara yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

Kırşehir'de simülasyon tırı ile deprem eğitimi
[Fotograf: AA]

Vali Hüdayar Mete Buhara, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "Afet Yönetim" programında yaptığı konuşmada, afetlerin ülkenin gerçeği olduğunu belirterek, tüm vatandaşların bu konuda bilgili olması gerektiğini söyledi.

Deprem simülasyon tırına özellikle tüm öğrencilerin gelmesini ve deneyimlemelerini isteyen Buhara, şöyle konuştu:

"Hiçbir şey deneyimin yerini maalesef tutmuyor. Dolayısıyla öğrenci ve vatandaşlarımızın buraya gelerek bizatihi deneyimlemelerini arzu ediyoruz. Arama kurtarma anında hangi araçlar lazımsa burada sergileniyor. Ülkemizin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu iş, sadece resmi kurumların değil, hepimizin işidir. Herkesten yüksek hassasiyet talep ediyoruz."

Kırşehir'de simülasyon tırı ile deprem eğitimi

AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt da etkinlik hakkında bilgi vererek, öğrenci ve vatandaşları meydana davet etti.

Konuşmaların ardından simülasyon tırında öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Uzmanlar tarafından katılımcılara deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılmaları gerektiği uygulamalı anlatıldı.

Etkinliğe katılanlar çocuklar da jandarmanın dedektör köpeklerine ilgi gösterdi.

İki gün devam edecek etkinlikte, AFAD ve ilgili kurumlardan 250'ye yakın personel, araç ve ekipmanlarını tanıtıyor.

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