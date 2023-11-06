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Güncel
İHA 06.11.2023 16:44

Manisa’da Trugo Şarj İstasyonları kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Trugo markasıyla imzaladığı sözleşme kapsamında şehir merkezinde 3 ayrı noktaya TOGG başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerle uyumlu olan şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirdi.

Manisa’da Trugo Şarj İstasyonları kuruldu
[Fotograf: İHA]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TOGG’un markalarından olan Trugo Şarj İstasyonu şirketiyle yapılan sözleşme kapsamında şehirde uygun alanlara şarj istasyonu kurulum çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarla Manisa merkezinde Atatürk Gençlik Merkezi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Atatürk Kent Park’ta aynı anda iki aracın şarj edilebileceği istasyonların kurulumu tamamlandı.

Manisa’da Trugo Şarj İstasyonları kuruldu

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerle uyumlu olduğu belirtilen şarj istasyonlarının Trugo uygulaması indirilerek, 7 gün ve 24 saat hizmet verdiği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çevreci yatırımlara önem verdiklerini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Bu anlayışla Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatıyla milli gururumuz TOGG’un markalarından Trugo firmasıyla ilimizde şarj istasyonu kurulması için sözleşme imzaladık. Hızlı şarj imkânı sunan ünite, başta TOGG olmak üzere tüm elektrikli araba modellerini de destekliyor. Bu nedenle tüm elektrikli araç sahipleri Atatürk Kent Park, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Atatürk Gençlik Merkezimizde kurduğumuz istasyonlarda araçlarını şarj edebilirler. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

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