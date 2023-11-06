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Güncel
İHA 06.11.2023 16:48

Kahramanmaraş'ta kaçak avcıların aracına el konuldu

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde farla tavşan avı yaparken yakalanan 2 kişiye, 28 bin lira cezai işlem uygulandı. Avda kullanılan otomobile ise el konuldu.

Kahramanmaraş'ta kaçak avcıların aracına el konuldu
[Fotograf: İHA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, yasak olmasına rağmen farla gece avı yapan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sorumluluk sahası içinde olan Nurhak ilçesi kırsalındaki av koruma ve kontrol faaliyeti esnasında tüfek sesi duyan DKMP ekipleri, yaptıkları incelemede 2 kişinin gece avı yaptığını belirledi.

3 tavşan vurduğu tespit edilen şahıslara, toplamda 28 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandı. Yasa dışı avda kullanılan otomobil, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı. DKMP ekipleri, Elbistan'daki denetimlerinde de 57 avcıyı kontrol etti. Yasa dışı olarak keklik avlayan bir kişiye de yasal işlem yapıldı.

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