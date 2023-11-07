Duman 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2023 09:31

Edirne'de jandarma köy okullarında trafik eğitimi verdi

Edirne'de jandarma ekipleri köy okullarında trafik eğitimi verdi.

Edirne'de jandarma köy okullarında trafik eğitimi verdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Jandarma Köpek Timi ve Jandarma Trafik Timi, Havsa ilçesine bağlı köy okullarını ziyaret etti.

Jandarma öğrencilere trafik işaret levhaları, emniyet kemeri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş alanlarının kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, araçta güvenli yolculuk konularında bilgi verdi.

Gençlerin yarınlara daha bilinçli ve emin adımlarla ilerlemesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Sivas'ta 2 milyon 742 bin 960 makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:59
Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin makaron ele geçirildi
10:00
Evinden uyuşturucu çıktı, "diş ağrısı için aldım" dedi
09:58
Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terörist yakalandı
09:56
Elazığ'da tarlada Roma dönemine ait mozaik bulundu
09:41
Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Afyonkarahisar'da yakalandı
09:45
Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü
Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ