Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta eksi 21 derecede balık avı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkçılar, hava sıcaklığının eksi 21 dereceyi bulduğu Şırnak'ta balık avlıyorlar. Sabahın ilk ışıklarıyla Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı'na gelen balıkçılar, avladıkları balıklarla geçimlerini sağlıyorlar.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı'nda balıkçılar, kış aylarında buz gibi suda, serpmelerle balık avına çıkıyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Günyüzü ve Başaran köyleri arasındaki mevkiinde geçimlerini sağlayabilmek için balık tutuyorlar.
Kilosunu 25 liradan satarak geçimini sağlayan yöre halkı, soğuk havalara aldırış etmeden giydikleri tulumlar sayesinde 2 metreyi bulan derinliklerde alabalık avlamaya çalışıyor.
Etiketler: Balıkçılık Hava Sıcaklıkları Şırnak
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