Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu yaban koyunları ve yaban hayvanlarının çetin kış şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması için Kırşehir Kervansaray Dağı'na yiyecek bırakıldı.
Kırşehir'de Mucur'un Gümüşkümbet köyünden doğaya salınan 28 Anadolu yaban koyunu ve çevredeki hayvanların kış aylarında beslenme ihtiyaçları için ekipler çalışma yaptı.
Kervansaray Dağı ve çevresindeki bölgelerde belirlenen noktalara yonca, pazar atığı ve besi yemi bırakıldı.
Kış mevsiminin zorlu geçtiği bu günlerde hayvanların aç kalmaması için çalışmalar aralıklarla devam edecek.
Yaban koyunları doğaya bırakılmıştı
Kırşehir'de, 2021 yılı Ağustos ve Eylül aylarında, Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan temin edilen nesli tehlike altındaki 28 Anadolu yaban koyunu doğaya bırakılmış, bölgedeki atıl çeşmeler koyunlar için onarılmıştı.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kırşehir Yağış
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