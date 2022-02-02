Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şüpheli araçtan 95 şişe kaçak alkol çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda aranan bir araçta 95 şişe kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kontrol noktasında durdurulan ve aranan bir araçta 95 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.
Araçta bulunan H.İ.A ve U.F gözaltına alındı.
2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken kaçak alkollere polis el koydu.
Etiketler: Isparta Kaçak İçki Sahte Alkol
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