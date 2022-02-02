Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kontrol noktasında durdurulan ve aranan bir araçta 95 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Araçta bulunan H.İ.A ve U.F gözaltına alındı.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken kaçak alkollere polis el koydu.