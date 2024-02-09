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Güncel
AA 09.02.2024 10:02

Sinop'ta pansiyonlarda obeziteye karşı "Ortak Yemek Menüsü" uygulaması başladı

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından obeziteyle mücadele projesi kapsamında ortaöğretim pansiyonlarında "Ortak Yemek Menüsü" uygulaması başlattıklarını belirtti.

Sinop'ta pansiyonlarda obeziteye karşı "Ortak Yemek Menüsü" uygulaması başladı

Cebeci, yaptığı açıklamada, ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarında büyüme çağındaki öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi, yemek menüleri arasında kalori ve besin değeri miktarları açısından farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla "Ortak Yemek Menüsü" uygulamasına geçtiklerini söyledi.

Boyabat, Ayancık ve il merkezinde düzenlenen uygulama ile ortaöğretim pansiyonunda kalan öğrencilerin yediği yemeğin kalorisi ve miktarının hesap edildiğini anlatan Cebeci, bundan sonra tüm öğrencilerin aynı yemeği yiyeceğine işaret etti.

Sinop'ta 16 ortaöğretim pansiyonunda 2 bin civarında öğrencinin yemek hizmetinden yararlanacağını dile getiren Cebeci, şunları kaydetti:

"Tüm öğrencilerimizin gelişim düzeylerine uygun ve ihtiyacı olan gıdaya ortak şekilde ulaştıklarından emin olmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile sorumlu şube müdürü, pansiyonlu okulların müdür yardımcıları ve kurum diyetisyeninden oluşan bir komisyon kuruldu. 5 Şubat itibarıyla il genelinde tüm ortaöğretim pansiyonlarında ortak yemek uygulamasına geçiş sağlanmıştır. Bizler çocuklarımızın başarılı, mutlu ve sağlıklı olmaları için tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Uygulamanın hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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