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Güncel
İHA 09.02.2024 09:39

Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı

Soğuk hava nedeniyle Erzincan'da, Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı

Yaz mevsiminde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Kar yağışının olmadığı ancak gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki, dere, çay ve barajlar dondu. Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı. Drone ile havadan görüntülenen ve güzel manzaraların oluştuğu barajda bazı vatandaşlar taşla buzun kalınlığını test etmeye çalıştı. Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 

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