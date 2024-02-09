Gümüşhane'de kadınlar "Kelkit zilli kilimi" dokuyarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

İlçeyle özdeşleşen ve kökenleri Orta Asya'ya dayanan "Kelkit zilli kilimi", kök boyayla renklendirilmiş koyun yününden geleneksel tezgahlarda dokunuyor.

Asırlık el sanatının kaybolmaması amacıyla Kelkit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kursta, kadınlar hem kilim dokumayı öğreniyor hem de ürün satışından pay alarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Usta öğretici Yasemin Gülseven, bu kilimin yıllar önce köylerde evlerdeki tezgahlarda dokunduğunu söyledi.

Coğrafi işaretli kilimin üretimine yönelik kooperatif kurulduğunu ve kurslar açıldığını belirten Gülseven, "Kursiyerlerimize zilli kilim dokumayı öğretiyoruz. Dokunan kilimlerimiz kooperatif aracılığıyla satılıyor." dedi.





Gülseven, zilli kilimin daha önce büyük parçalar halinde dokunduğunu anlatarak, "Şimdilerde ise yapılacak ürüne göre çeşitli ebatlarda dokuyoruz. Kilimin yanı sıra araba koltuk takımı, yolluk ve çanta gibi çeşitli eşyalar yapıyoruz. Yıllar içinde çeşitlilik arttı. Böylece bu geleneğin unutulmamasını sağlayarak gelecek nesillere aktarıyoruz." diye konuştu.

53 yaşındaki Zinnet Daşdan ise 17 yıldır zilli kilim ördüğünü dile getirerek, "Buradan kazandığım parayla aileme destek oluyorum. Severek örüyorum. Zilli kilim geleneğinin de devam etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.