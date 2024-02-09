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Güncel
AA 09.02.2024 00:16

Hatay'da nehre devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'da nehre devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güzelburç mevkisinde Muhammet Dede (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Asi Nehri'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akıntının şiddetli olması nedeniyle İskenderun Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler tarafından nehirde kurtarma çalışması başlatıldı.

Bot ve halat yardımıyla yapılan kurtarma çalışmalarında, araç içinde Dede'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Dede'nin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Muhammet Dede'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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