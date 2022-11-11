Aslan D. idaresindeki 42 UA 739 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 12.’inci kilometresinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Nazmiye D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazmiye D. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. ​​​​​​​