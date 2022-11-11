Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir kişi öldü
Sinop’ta, otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Aslan D. idaresindeki 42 UA 739 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 12.’inci kilometresinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Nazmiye D. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazmiye D. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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