Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden kan bağışına destek
Giresun Emniyet Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü binasında Türk Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezi'nce oluşturulan alanda İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ile diğer birimlerdeki polis memurları kan bağışında bulundu.
Kan ihtiyacının karşılanmasına destek amacıyla organize edilen kampanyaya 100'ün üzerinde personel katılım sağladı.
Etiketler: Giresun
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