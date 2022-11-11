Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
[Fotograf: AA]
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
1 kilo 668 gram esrar ile 2 sentetik hap bulunan otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
Son Haberler
- 18:05
- 18:03
- 17:43
- 17:24
- 17:20
Sıradaki Haber
Şırnak'ta köylere dönüş için hazırlıklar başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz