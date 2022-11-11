Fırtına mahallesinde yaşayan oto tamircisi Şahin’in evinin bahçesinde beslediği köpeği bir süre önce kayboldu.

Köpekten korktuğu için bölgeye gelemeyen tilkiler ise köpeğin kaybolmasıyla evin önüne kadar inmeye başladı.

Tilkilerin köpeğinin mama kabında yemek aradığını fark eden Şahin, köpeğini beslediği kapta tilkileri beslemeye başladı.

Köpeğinin yerine baktığı tilkinin her akşam beslenmek için beklediğini söyleyen Şahin, tilkiden rahatsızlık duymadığını dile getirdi.