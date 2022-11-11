Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaybolan köpeğinin yerine tilki beslemeye başladı
Gümüşhane'nin Mescitli köyünde yaşayan bir vatandaş, köpeğinin kaybolmasının ardından onun yerine eve gelen tilkiyi beslemeye başladı.
Fırtına mahallesinde yaşayan oto tamircisi Şahin’in evinin bahçesinde beslediği köpeği bir süre önce kayboldu.
Köpekten korktuğu için bölgeye gelemeyen tilkiler ise köpeğin kaybolmasıyla evin önüne kadar inmeye başladı.
Tilkilerin köpeğinin mama kabında yemek aradığını fark eden Şahin, köpeğini beslediği kapta tilkileri beslemeye başladı.
Köpeğinin yerine baktığı tilkinin her akşam beslenmek için beklediğini söyleyen Şahin, tilkiden rahatsızlık duymadığını dile getirdi.
Etiketler: Gümüşhane
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