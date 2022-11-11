Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.