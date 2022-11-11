Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
Isparta'nın Gönen ilçesinde sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Isparta
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