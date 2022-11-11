Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balkondan düşen Rus turist hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Antalya’nın Serik ilçesine tatil için gelen Rus turist, konakladığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Boğazkent Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otele tatile gelen Rusya vatandaşı Aleksandr Shcherbakov (41) konaklığı otelin odasının balkonundan beton zemine düştü.
Otel görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Shcherbakov'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Rus turistin cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 18:05
- 18:03
- 17:43
- 17:24
- 17:20
Sıradaki Haber
Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz