Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü S.U.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen S.U.Ş'yi evinin önünde yakaladı. S.U.Ş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Tokat FETÖ Terörle Mücadele
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