Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardinli kadınlardan bal üretimiyle aile gelirine katkı
[Fotograf: AA]
Dargeçit ilçesinde Kadınlar Bal Üretiyor Projesi hayata geçirildi. Kadınlar aldıkları eğitim ve gerekli malzemelerle bal üretimine başladılar.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 50 kadına 84 saat eğitim verildi. Eğitimlerin ardından 20'şer arılı kovan, 10 boş kovan, arıcılık için gerekli malzemeler ve bal sağım makinesi dağıtıldı.
Proje ile kadınların hem arı yetiştiriciliği üzerinde söz sahibi olması, hem de özen gerektiren bir faaliyeti üstlenerek aile gelirine katkı sağlaması ve göçün önlenmesi amaçlandı.
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