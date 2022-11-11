Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 50 kadına 84 saat eğitim verildi. Eğitimlerin ardından 20'şer arılı kovan, 10 boş kovan, arıcılık için gerekli malzemeler ve bal sağım makinesi dağıtıldı.

Proje ile kadınların hem arı yetiştiriciliği üzerinde söz sahibi olması, hem de özen gerektiren bir faaliyeti üstlenerek aile gelirine katkı sağlaması ve göçün önlenmesi amaçlandı.