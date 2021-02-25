Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop'ta motosikletin çarptığı bir yaya yaralandı.
Kaza, Uğur Mumcu Meydanı’nda meydana geldi.
B.Ö. yönetimindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan M.B. adlı kadına çarptı.
Çarpma sonucu yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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