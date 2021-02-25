Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tufanbeyli'de öğretmenler çevre temizliği yaptı
[Fotoğraf: AA]
Tufanbeyli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen ve idareciler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için temizlik yaptı.
İlçede yol kenarında yaklaşık yarım saat süren temizlik çalışmasında 10 poşet atık cam ve plastik şişe toplandı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çinçik, çevreye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Çevre bilinci eğitimde önemli bir noktadır. Burada bu etkinliği yaparak ilçemizde farkındalık yaratmak istedik." dedi.
Sıradaki Haber
Hakkari'de 100 litre asit anhidrit ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz