İlçede yol kenarında yaklaşık yarım saat süren temizlik çalışmasında 10 poşet atık cam ve plastik şişe toplandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çinçik, çevreye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Çevre bilinci eğitimde önemli bir noktadır. Burada bu etkinliği yaparak ilçemizde farkındalık yaratmak istedik." dedi.​​​​​​​