Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kahramanmaraş'ta Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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