İlçedeki Toplum Sağlığı Merkezine giden Başkan Tanış, burada Kovid-19 aşısını oldu.

Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgından kurtulmanın tek yolunun tedbirlere uymak ve aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Van'ın salgında iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesi gerektiğini belirten Tanış, "Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize alacağımız tedbirlerle ulaşacağız. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelini canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.