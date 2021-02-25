Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde 39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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