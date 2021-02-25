İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneğince, Torba Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinliğe 16 dalgıç katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte, deniz dibinden otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık çıkarıldı.

Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, sağlıklı deniz ürünleri ve bunların tüketimi için denizdeki kirliliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Deniz temizliğini sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini anlatan Saylak, "Dalgıçların denizden çıkardıklarını görünce üzüldük. Sezona kadar Muğla'daki tüm balıkçı barınaklarında, limanlarda deniz dibi temizliğimizi yapacağız." dedi.