İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karaisalı ilçesi Çukur Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir kamyonetin ormanlık alanda park halinde olduğunu fark etti.

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmada, bir mağarada kaçak kazı yaptığını belirlediği 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Yanlarında dedektör, kürek, keser, kova, fener ve 2 kazma bulunan zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.