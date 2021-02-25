Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 325 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 325 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 325 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarma, sahte içkiyle ilgili şüpheli C.M'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte Alkol Sahte İçki
Son Haberler
- 15:47
- 15:44
- 15:43
- 15:38
- 15:28
Sıradaki Haber
Tokat Valisi Ozan Balcı Covid-19 denetimi yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz