Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beybostan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kazı yapılan alanda ekiplerce 2 kürek, 3 kazma, bir balyoz, inşaat demiri, demir levye, kerpeten ve 8 metre uzunluğunda çamaşır ipi bulundu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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