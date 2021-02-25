Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keban'da Covid-19 denetimi
[Fotoğraf: AA]
Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ile gerçekleştirilen denetimde cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, tedbirlerle ilgili bilgilendirme ve denetlemede bulundu.
Kaymakam Akbulut, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda ilçe halkını ve esnafını hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 15:47
- 15:44
- 15:43
- 15:38
- 15:28
Sıradaki Haber
Muş'ta tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz