Odanın Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, ilk etapta 20 tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirterek, "Önümüzdeki aylarda desteğimiz devam edecek. İlçemizde eğitime katkı vermek istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy da Erdem ve yönetimine desteklerinden ötürü teşekkür etti.