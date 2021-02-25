Kentte yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'nde bir çöp tenekesinin yanına bırakılan poşeti görenler, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışmasının ardından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.

Öte yandan bazı vatandaşların bomba imha uzmanının çalışmasını ve poşetin fünyeyle patlatılma anını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığı görüldü.

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.