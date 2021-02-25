İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile AFAD Başkanlığınca 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilerek eğitim seferberliği başlatıldı.

Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetim Merkezi’nde, kentteki basın yayın kuruluşlarında görev yapan basın mensupları ile ajans temsilcilerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Kurum Müdürü Ahmet Ali Artun, burada yaptığı açıklamada, Kütahya’da afet farkındalık eğitimleri ile ilgili çok ciddi hedeflerinin olduğunu söyledi.

Hedefe ulaşmak için yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirten Artun, şunları kaydetti:

"Farkındalık eğitimlerimiz toplumun tüm bireylerini kapsamakta. Basın mensuplarımızın bu eğitimlere dahil edilmesi daha önemli. Eğitimlerimizin topluma yayılması, anlatılması, farkındalık oluşturulması bakımından yerel ve ulusal basınımızın desteğini çok önemsiyoruz. Kütahya’da bu desteği alıyoruz, bu eğitimlerde de almaya devam edeceğimizi düşünüyorum."

Artun, eğitim kapsamında “Afet ve Acil Durum Çantası”, “Planlama”, “Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler”, “İletişimin Kesilmemesi” ve “Deprem Sonrası İlk 6 Saatte Yapılacaklar” konusunda gazetecilere bilgi aktardı.